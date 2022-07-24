Некорректно работает несколько моментов на сайте (модули и расширения), CMS - opencart 3.0

Неправильно настроена выгрузка на Яндекс-маркет (возможно и yml по api изначально сделан с ошибками и как следствие неправильно работает каталог товаров на яндекс-маркет)

Есть и другие небольшие задачи

На текущий момент порядка 10 пунктов, требующих доработки:

ошибки в модуле доставки на сайте

в админке модуль "новинки" не видит каталог товаров

в карточке товаров из-за кодировки отображается в начале описания код из 5 цифр

и так далее