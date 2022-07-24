Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок479 просмотров

Некорректно работает несколько моментов на сайте (модули и расширения), CMS - opencart 3.0

Неправильно настроена выгрузка на Яндекс-маркет (возможно и yml по api изначально сделан с ошибками и как следствие неправильно работает каталог товаров на яндекс-маркет)

Есть и другие небольшие задачи

На текущий момент порядка 10 пунктов, требующих доработки:

ошибки в модуле доставки на сайте

в админке модуль "новинки" не видит каталог товаров

в карточке товаров из-за кодировки отображается в начале описания код из 5 цифр

и так далее

Opencart
3 года назад
info_tobeshop
Антон 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Игорь
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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3 года назад
Илья
 
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4 года в сервисе
Был
месяц назад
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3 года назад

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