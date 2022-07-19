Требуется внести разовые правки в интернет-магазин на Битриксе. Необходимо установить треккоды рекламных систем, подправить тексты и изображения, а также изменить размер шрифта. Рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе.
Shopify Clothe store
Shopify до 150 позиций Красиво оформить главную страницу (меню, ссылки на соц сети, слайдер фотографий, блок с преимуществами (банеры), блок с отзывами, контактная форма, подвал с логотипами платёг, со ссылками на необходимые документы) Подключить расширение Omniva, подключить платёжную систему Stripe, разобраться с переводом сайта, Русский,Английский,Латышский, открываться должен на Русском. Подключить два домена, wowshop.eu / wowshop.lv Загрузить все товары со старого сайта (фото) Если с админки качать, то качество не испортится. Перевести описание всех товаров на 3 языках. Просто перенеси, все есть на старом сайте. +Технические характеристики товара. Настроить поиск по сайту. Регистрация с правой стороны, флажки языков и личный кабинет. Записать инструкцию как добавлять товар, просто видеоинструкция (банально записать экран). Сделать адаптацию сайта под мобильную версию.
Так же хочу сказать, что мы постоянные клиенты и мне нужно очень много сайтов на разных платформах постоянно, наши айтишники не справляются с обьемом работы, поэтому у меня просьба дать нам хорошую цену и сроки, будем к вам часто обращаться.
Пример сайта на который должен быть похож наш магазин
Заявки фрилансеров
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