Shopify Clothe store

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок431 просмотр

Shopify до 150 позиций  Красиво оформить главную страницу (меню, ссылки на соц сети, слайдер фотографий, блок с преимуществами (банеры), блок с отзывами, контактная форма, подвал с логотипами платёг, со ссылками на необходимые документы) Подключить расширение Omniva, подключить платёжную систему Stripe, разобраться с переводом сайта, Русский,Английский,Латышский, открываться должен на Русском. Подключить два домена, wowshop.eu / wowshop.lv Загрузить все товары со старого сайта (фото) Если с админки качать, то качество не испортится. Перевести описание всех товаров на 3 языках. Просто перенеси, все есть на старом сайте. +Технические характеристики товара.  Настроить поиск по сайту. Регистрация с правой стороны, флажки языков и личный кабинет.  Записать инструкцию как добавлять товар, просто видеоинструкция (банально записать экран). Сделать адаптацию сайта под мобильную версию. 

Так же хочу сказать, что мы постоянные клиенты и мне нужно очень много сайтов на разных платформах постоянно, наши айтишники не справляются с обьемом работы, поэтому у меня просьба дать нам хорошую цену и сроки, будем к вам часто обращаться.

Пример сайта на который должен быть похож наш магазин

https://www.mohito.com/lv/lv/

Shopify
3 года назад
dolphinlab
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Жюдели
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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