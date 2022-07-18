На сайте bptrade.by нужно обновить товары из файла эксель. Пример файла прилагаю (всего там будет больше 40тыс строк).

Есть ряд нюансов:

1. Код товара на сайте сейчас не совпадает с кодом товара в файле (но наименования все должны совпадать), в конце должен быть код товара из файла.

2. На процентов 10 изменилась структура категорий и подкатегорий, соответстенно нужно обновлять таким образом, чтобы на сайте появилась новая структура из файла, но при этом, чтобы не осталось старых категорий и дублей товаров (если какие-то товары удаляются с старыми URL, то нужно ставить редирект, так же и с категориями)

3. Обратить внимание чтобы загрузились все картинки из обновленного файла, файлы, которые там есть и т.д.

4. Так же на сайте для категорий товаров используется одна механика, которая объединяет некоторые категории в одну, пример: https://bptrade.by/business/oborudovanie-dlya-pekarni/

В данном разделе просто зеркально отображаются категории. Я более детально расскажу как это сделать, в конце все должно работать как раньше, даже после изменения структуры + будет изменение в этих разделах по типажу, который я тоже покажу.

На сайте установлен модуль импорт/экспорт из эксель. По факту надо привести старый каталог товаров к новому каталогу товаров с минимальными потерями по SEO и по работоспособности сайта.