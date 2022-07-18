Требуются доработки сайта на платформе Prestashop. Необходимо внести изменения в header, сменить адрес сайта с одного домена на другой и обучить работе с карточкой товара, включая добавление вложений.
Обновить товары в каталоге (1с-битрикс из ексель файла)
На сайте bptrade.by нужно обновить товары из файла эксель. Пример файла прилагаю (всего там будет больше 40тыс строк).
Есть ряд нюансов:
1. Код товара на сайте сейчас не совпадает с кодом товара в файле (но наименования все должны совпадать), в конце должен быть код товара из файла.
2. На процентов 10 изменилась структура категорий и подкатегорий, соответстенно нужно обновлять таким образом, чтобы на сайте появилась новая структура из файла, но при этом, чтобы не осталось старых категорий и дублей товаров (если какие-то товары удаляются с старыми URL, то нужно ставить редирект, так же и с категориями)
3. Обратить внимание чтобы загрузились все картинки из обновленного файла, файлы, которые там есть и т.д.
4. Так же на сайте для категорий товаров используется одна механика, которая объединяет некоторые категории в одну, пример: https://bptrade.by/business/oborudovanie-dlya-pekarni/
В данном разделе просто зеркально отображаются категории. Я более детально расскажу как это сделать, в конце все должно работать как раньше, даже после изменения структуры + будет изменение в этих разделах по типажу, который я тоже покажу.
На сайте установлен модуль импорт/экспорт из эксель. По факту надо привести старый каталог товаров к новому каталогу товаров с минимальными потерями по SEO и по работоспособности сайта.
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