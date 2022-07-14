Требуется разработать код для блока Tilda ST320N, который будет фиксировать строку 'фильтры-поиск' в верхней части экрана при скролле каталога на мобильных устройствах. Альтернативно, можно создать виджет для доступа к фильтру. Обязательно учтите адаптивность и удобство использования для пользователей.