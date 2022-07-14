Ищу програмиста для создания Интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок1009 просмотров

Ищю програмиста для создания Интернет магазина на существующий сайт "Вордпресс",

приоритет для Украинских Програмистов.

WordPress
3 года назад
Kaseope
Лав 
47 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
6 отзывов
3 года назад
Мазур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Роман
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Наталия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Удаленный менеджер интернет-магазина

    $1000

    Группа компаний 'Промоушен Групп' ищет удаленного менеджера интернет-магазина на полный рабочий день. Обязанности включают управление, планирование деятельности магазина и взаимодействие с клиентами. Условия: удаленная работа, гибкий график, зарплата 65000 - 70000 руб.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Донастроить дизайн магазина на Shopify

    Требуется доработка дизайна интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо подобрать иконки для товаров и характеристик, исправить стиль таблицы, оптимизировать шапку и футер, улучшить отображение категорий на главной странице и сделать заголовки более привлекательными. Ожидаются советы по улучшению внешнего вида магазина.

    Shopify
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Деревенский магазин

    $3

    Требуется создать изображение деревенского магазина из дерева с вывеской 'магазин Электро ЛЕС', расположенное в красном прямоугольнике. Обратите внимание на детали и общий стиль оформления.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта интернет-магазина

    Ищется специалист для доработки сайта интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо улучшить функционал, провести оптимизацию и внести изменения для повышения удобства и эффективности использования. Опыт работы с Shopify является плюсом.

    Shopify
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка кода для блока Tilda ST320N (Каталог)

    Требуется разработать код для блока Tilda ST320N, который будет фиксировать строку 'фильтры-поиск' в верхней части экрана при скролле каталога на мобильных устройствах. Альтернативно, можно создать виджет для доступа к фильтру. Обязательно учтите адаптивность и удобство использования для пользователей.

    Tilda
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart

    Требуется внести одну правку в интернет-магазин, разработанный на платформе Opencart. Все детали и требования указаны в приложенном техническом задании.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Какую версию вы сможете поставить?

    Необходимо уточнить, какую версию программного обеспечения можно установить для интернет-магазинов и будет ли она функционировать исправно. Ожидается информация о совместимости и возможных проблемах.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад