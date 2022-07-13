Сделали магазин на Shopify но нужно доделать дизайн, а именно:

- подобрать правильные иконки для товаров (штук 15)

- иконки характеристикам (штук 8)

- поправить стиль таблицы в характеристиках

- поправь вид шапки - очень большая по вертикали - именно верхний блок

- футер сжать по вертикали, ато много места ест

- на главной странице есть блоки основных категорий товаров, хотелось бы эти блоки красивее, что бы названия были на самих фото , то есть 6 блоков, с фото а на них надпись

- h2 внутренние заголовки красивее сделать c зеленым цветом что бы было что то связано

- ну и посоветуйте что еще по дизайн настроить что бы лучше все выглядело

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