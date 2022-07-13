Требуется разработка интернет-магазина на платформе WordPress. Необходимо сверстать и интегрировать стандартные функции с несколькими дополнениями. Опыт работы с WordPress и реализация дополнительных функций личного кабинета приветствуются.
Деревенский магазин
В красный прямоугольник поставить магазин деревенский из дерева с вывеской “магазин Электро ЛЕС"
Выбранный исполнитель
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