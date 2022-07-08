Требуется разработка интернет-магазина на платформе WordPress. Необходимо сверстать и интегрировать стандартные функции с несколькими дополнениями. Опыт работы с WordPress и реализация дополнительных функций личного кабинета приветствуются.
Разработка кода для блока Tilda ST320N (Каталог)
Необходимо разработать код для блока Tilda ST320N, фиксирующий строку "фильтры-поиск" вверху экрана при скроллинге каталога в мобильном представлении, либо виджет для доступа к фильтру
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