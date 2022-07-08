Необходимо исправить ошибку на 4 позициях каталога и доработать функционал для добавления индивидуальных описаний товаров. Также требуется убрать текст по умолчанию в полях корзины. Дополнительно планируется настройка интернет-эквайринга от банка. Уточните стоимость и необходимые доступы для выполнения.