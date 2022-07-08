Необходимо исправить ошибку на 4 позициях каталога и доработать функционал для добавления индивидуальных описаний товаров. Также требуется убрать текст по умолчанию в полях корзины. Дополнительно планируется настройка интернет-эквайринга от банка. Уточните стоимость и необходимые доступы для выполнения.
Переделка интернет-магазина на 1с Битрикс
Коллеги, добрый день.
Есть текущий действующий интернет-магазин, который развернут на Битрикс. - http://xn--90ajh.xn--p1ai/
Текущая задача, перевести его в логику мультивендорной витрины (1 позиция товара - несколько поставщиков)
Для ускорения работы - предполагается использование одного из готовых модулей для 1с Бирикс ( https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altop.enext)
Использование не принципиально.
Более подробно БФТ описано в предполагаемом документе.
Задача максимум - забрать на себя верстку+ доработку на бэкенде + правки по дизайну.
Задача минимум - только технические доработки, готовый дизайн предоставим.
Данное БФТ возможно покажется вам избыточным, в таком случае укажите с кем вы не согласны.
От исполнителя хочется видеть полную оценку по часам и блокам работ ( можно верхоуровнево или с учетом рисков, если параметры не указаны в явном виде). Пожвлуйста, не откликайтесь на данный заказ хотя бы без предварительной оценки - заявки не будут расмотренны
Работа - с заключением договора, предпочтительно - ип/самозанятый
Заявки фрилансеров
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