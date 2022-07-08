Переделка интернет-магазина на 1с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки535 просмотров

Коллеги, добрый день.

Есть текущий действующий интернет-магазин, который развернут на Битрикс. - http://xn--90ajh.xn--p1ai/

Текущая задача, перевести его в логику мультивендорной витрины (1 позиция товара - несколько поставщиков)

Для ускорения работы - предполагается использование одного из готовых модулей для 1с Бирикс ( https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altop.enext)

Использование не принципиально.

Более подробно БФТ описано в предполагаемом документе.

Задача максимум - забрать на себя верстку+ доработку на бэкенде + правки по дизайну.

Задача минимум - только технические доработки, готовый дизайн предоставим.

Данное БФТ возможно покажется вам избыточным, в таком случае укажите с кем вы не согласны.

От исполнителя хочется видеть полную оценку по часам и блокам работ ( можно верхоуровнево или с учетом рисков, если параметры не указаны в явном виде). Пожвлуйста, не откликайтесь на данный заказ хотя бы без предварительной оценки - заявки не будут расмотренны

Работа - с заключением договора, предпочтительно - ип/самозанятый

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iShit
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