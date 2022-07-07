Требуется исправить ошибку в файле для Яндекс Маркета на OpenCart 3. Проблема связана с некорректной ценой товара в прайсе, которая отличается от указанной в админке. Необходимо выяснить причину и устранить баг, чтобы цена отображалась правильно. Цены могут быть в рублях, долларах и евро.