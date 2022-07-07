Требуется разработка системы лояльности для интернет-магазина на Python. Задачи включают добавление бонусов за покупки, промокодов, изменение ввода адресов с подключением Яндекс API, интеграцию оплаты через Google Pay и Apple Pay, а также внедрение оценки заказа по 5-бальной шкале. Оцените объем работ, стоимость и сроки выполнения.
Интернет-магазин на Shopify
Нужно создать интернет-магазин с простым дизайном для японского бренда косметики по уходу за кожей. Рынок - UK. В линейке 5 продуктов, в будущем планируется расширение до 5-10 продуктов. Бриф в приложении.
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