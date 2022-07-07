Интернет-магазин на Shopify

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Закрыт8 заявок386 просмотров

Нужно создать интернет-магазин с простым дизайном для японского бренда косметики по уходу за кожей. Рынок - UK. В линейке 5 продуктов, в будущем планируется расширение до 5-10 продуктов. Бриф в приложении.

Shopify
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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