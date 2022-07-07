Проект на python

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок651 просмотр

Сделать надо ряд задач примерно оценить объем работ цену и сроки. Есть интернет магазин на python. Нужно разработать систему лояльности - 1) добавить бонусы за покупки, за бонусы можно купить товар или оплатить часть суммы. 2) добавить промокоды на сумму заказа и доставки. 3) поменять ввод адресов, подключить яндекс api. 4) подключить оплату через google pay/apple pay. 5) добавить оценку заказа по 5-ти бальной шкале.

Python
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