Требуется исправить верстку интернет-магазина на платформе OPENCART (ocStore 2.3) с фокусом на оптимизацию для мобильных устройств. Необходимы навыки работы с версткой и опыт в адаптивном дизайне.
Проект на python
Сделать надо ряд задач примерно оценить объем работ цену и сроки. Есть интернет магазин на python. Нужно разработать систему лояльности - 1) добавить бонусы за покупки, за бонусы можно купить товар или оплатить часть суммы. 2) добавить промокоды на сумму заказа и доставки. 3) поменять ввод адресов, подключить яндекс api. 4) подключить оплату через google pay/apple pay. 5) добавить оценку заказа по 5-ти бальной шкале.
Заявки фрилансеров
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