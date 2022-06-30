Требуется добавить или изменить шаблон накладной для печати в системе Битрикс. Шаблон должен автоматически заполнять реквизиты клиента и список купленных товаров, разделы 2 и 3 не заполняются. Образец накладной прикреплен для ориентирования.
Исправить строку в файле для яндекс маркета OpenCart 3
Всем доброе время суток, есть сайт на OpenCart 3 подключенный к яндекс маркету ( автоматическая синхронизация) реализовано через модуль. Суть проблемы такая, при формировании файла указывается не верное значение price. К примеру, есть товар https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE с ценой 9452.21 руб. а в прайсе который отдает в маркет пишет https://prnt.sc/TO2-Uc53ityH с ценой 3.43 . При этом цена в админке указана в долларах https://prnt.sc/tW0XDC2rsROv и составляет 150 долларов. Нужно выяснить, что за 3.43 и поправить сам этот баг с не корректной ценой. P.S.Цены на самом сайте в админке могут быть в рублях, долларах и евро.
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