Всем доброе время суток, есть сайт на OpenCart 3 подключенный к яндекс маркету ( автоматическая синхронизация) реализовано через модуль. Суть проблемы такая, при формировании файла указывается не верное значение price. К примеру, есть товар https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE с ценой 9452.21 руб. а в прайсе который отдает в маркет пишет https://prnt.sc/TO2-Uc53ityH с ценой 3.43 . При этом цена в админке указана в долларах https://prnt.sc/tW0XDC2rsROv и составляет 150 долларов. Нужно выяснить, что за 3.43 и поправить сам этот баг с не корректной ценой. P.S.Цены на самом сайте в админке могут быть в рублях, долларах и евро.