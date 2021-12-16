Jeweller911

Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Всем добрый день, нужно реализовать 2 мелкие задачи на 2-х сайтах с движком OpenCart . Первая задача на сайте с движком OpenCart 2.3 правки в robots.txt 1) Пришло уведомление от яндекс нужно добавит ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Всем добрый день. Нужно на OpenCart 3 выполнить полную замену фильтра с Brainy Filter на OC Filter 4.8. Со всеми вытекающими, сохранить порядок вывода фильтров, сохранить вывод фильтра в производителях, акциях, страницах тегов и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Всем доброе время суток специалисты. Мы ищем исполнителя под постоянные задачи с адекватными ценами и сроками для OpenCart 3 и OpenCart 2.3. На данный момент ТЗ такое OpenCart 3 1. В карточке товара внутри если ее нет ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрытгод назад
Всем доброе время суток, есть сайт на OpenCart 3 подключенный к яндекс маркету ( автоматическая синхронизация) реализовано через модуль. Суть проблемы такая, при формировании файла указывается не верное значение price. К примеру, есть товар [url=https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE]https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE[/url] ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад
Всем добрый день, нужно реализовать оплату долями для сайта на OpenCart 2.3 по инструкции и вывести в разделе оплат Simple при оформлении заказа. Подробности во вложениях. [url=https://docs.google.com/document/d/1Xwy8l5Qb-77DZf-4xQEjpeBnQ6som_KVKVuYsDwpNLA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Xwy8l5Qb-77DZf-4xQEjpeBnQ6som_KVKVuYsDwpNLA/edit?usp=sharing[/url] https://drive.google.com/file/d/1OGNecV1kVXaujFqsTinGQMq-_UM1qjaR/view От вас интересует цена и сроки реализации, за ранее спасибо ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем добрый день. Есть 2 задачи по 2-м сайтам разработанным на базе OpenCart 2.3 и 3.0 версии Задача номер 1, сайт на OpenCart 3.0 Нужно визуально скрыть уровень меню, не отключая категории https://prnt.sc/K1BoTZbRZotM Суть в том что ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем доброе время суток, нужен специалист по Opencart 2.3 | 3.0 на постоянную основу, для поддержки и доработки 2-х сайтов. В данный момент есть 2 задачи, 1 простая, вторая по сложнее, описание находится здесь https://docs.google.com/document/d/1iWOakXfcpgTh35n-WYAtPxLzCCwiXXSskRbv2p8cahY/edit?usp=sharing За ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Всем добрый день, есть старый лендинг на WP на который давно не кто не заглядывал, вот на нем отвалился каталог, нужно или починить что есть, или вывести новый каталог можно плагином (думаю это предпочтительней чем ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем доброе время суток, нужно вывести сайт в зеленую зону, жду предложений оп цене и срокам, нынешние показатели прикладываю [url=https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fvideo-chat.live%2F]https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fvideo-chat.live%2F[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем доброе время суток, нужно исправить ошибки в search console google. За ссылкой на сайт обращаться в ЛС Скриншот того что нужно исправить прилагаю. https://prnt.sc/22ymd7j https://prnt.sc/22ymf48 От исполнителя хотелось бы услышать цену и сроки реализацииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем доброе время суток, нужно исправить ошибки в search console google. За ссылкой на сайт обращаться в ЛС Скриншоты того что нужно исправить прилагаю. https://prnt.sc/21k1tjb https://prnt.sc/21k2l98 От исполнителя хотелось бы услышать цену и сроки реализацииВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Всем доброе время суток, задача следующая. Нужно наполнить Интернет магазин 200 товарами с донора, атрибутов в каждом товаре около 10. Более подробно попробовал как смог описать здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1Hf9kq6mRENNMxe0kYezb53-Khh8YF6oILTrVTTNOKQ8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Hf9kq6mRENNMxe0kYezb53-Khh8YF6oILTrVTTNOKQ8/edit?usp=sharing[/url] так что строго не судите=) Файл ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Всем доброе время суток, нужно сделать 2 раздела верстки личного кабинета (информация пользователя и История заказов). Имеющуюся верстку прилагаю Viva . Так же прилагаю макеты не достающих страниц https://drive.google.com/file/d/1yvPPsqB4OT7JDMtaVe19aLqDjAZ--KE4/view?usp=sharing . Интересует цена и сроки, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день всем. задача такая, была реализована на сайте интеграция с инстаграмом, то есть выводились фото с инстаграма на сайте, после некоторых манипуляций, она перестала работать. Сам блок вывода есть но фото с инсты не ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день всем. задача такая, была реализована на сайте интеграция с инстаграмом, то есть выводились фото с инстаграма на сайте, после некоторых манипуляций, она перестала работать. Сам блок вывода есть но фото с инсты не ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем доброе время суток нужно сверстать макеты ЛК. Посмотреть можно здесь. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/drive/folders/1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6?usp=sharing[/url] Вопросы в ЛС. Интересует цена и сроки выполнения.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем доброе время суток. Задача такая нужно перенести товары с сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fflagman-spb.ru%2F]https://flagman-spb.ru/[/url] (а именно ДВУХКОРПУСНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, ВОДОМЕТНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, НАДУВНЫЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ, НАДУВНЫЕ ПВХ КАТАМАРАНЫ, НАДУВНЫЕ АЭРОЛОДКИ DK, НАДУВНЫЕ ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ) на другой сайт, который ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Всем добрый день. Нужно наполнить (размножить) текст по товарам для сайта по продаже лодок и моторов, подменяя в нем ключевые элементы такие как: Название товара, характеристики (масса, число людей, Пассажировместимость и т.д.). Всего получается нужно ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Всем доброе время суток. Есть сайт на WP на нем стоит Revolution Slider и он перестал давать редактировать фото. Соответственно мы не можем добавить новый магазин в раздел наши магазины, он у нас реализован как раз ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад