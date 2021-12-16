Jeweller911

Андрей Jeweller911

 
33 годаУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Небольшая правка и доработка OpenCart 2.3

    Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Замена фильтра OpenCart 3

    Всем добрый день. Нужно на OpenCart 3 выполнить полную замену фильтра с Brainy Filter на OC Filter 4.8. Со всеми вытекающими, сохранить порядок вывода фильтров, сохранить вывод фильтра в производителях, акциях, страницах тегов и ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Задачи по OpenCart 3 + одна задача OpenCart 2.3

    Всем доброе время суток специалисты. Мы ищем исполнителя под постоянные задачи с адекватными ценами и сроками для OpenCart 3 и OpenCart 2.3. На данный момент ТЗ такое OpenCart 3 1. В карточке товара внутри если ее нет ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Исправить строку в файле для яндекс маркета OpenCart 3

    Всем доброе время суток, есть сайт на OpenCart 3 подключенный к яндекс маркету ( автоматическая синхронизация) реализовано через модуль. Суть проблемы такая, при формировании файла указывается не верное значение price. К примеру, есть товар [url=https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE]https://prnt.sc/KNeOlU-dGfpE[/url] ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Реализовать оплату долями OpenCart 2.3 по инструкции

    Всем добрый день, нужно реализовать оплату долями для сайта на OpenCart 2.3 по инструкции и вывести в разделе оплат Simple при оформлении заказа. Подробности во вложениях. [url=https://docs.google.com/document/d/1Xwy8l5Qb-77DZf-4xQEjpeBnQ6som_KVKVuYsDwpNLA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Xwy8l5Qb-77DZf-4xQEjpeBnQ6som_KVKVuYsDwpNLA/edit?usp=sharing[/url] https://drive.google.com/file/d/1OGNecV1kVXaujFqsTinGQMq-_UM1qjaR/view От вас интересует цена и сроки реализации, за ранее спасибо ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 2 задачи по 2-м сайтам OpenCart 2.3/3.0

    Всем добрый день. Есть 2 задачи по 2-м сайтам разработанным на базе OpenCart 2.3 и 3.0 версии Задача номер 1, сайт на OpenCart 3.0 Нужно визуально скрыть уровень меню, не отключая категории https://prnt.sc/K1BoTZbRZotM Суть в том что ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Специалист по Opencart 2.3 | 3.0 на постоянную основу

    Всем доброе время суток, нужен специалист по Opencart 2.3 | 3.0 на постоянную основу, для поддержки и доработки 2-х сайтов. В данный момент есть 2 задачи, 1 простая, вторая по сложнее, описание находится здесь https://docs.google.com/document/d/1iWOakXfcpgTh35n-WYAtPxLzCCwiXXSskRbv2p8cahY/edit?usp=sharing За ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить вывод каталога или реализовать плагином на WP

    Всем добрый день, есть старый лендинг на WP на который давно не кто не заглядывал, вот на нем отвалился каталог, нужно или починить что есть, или вывести новый каталог можно плагином (думаю это предпочтительней чем ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вывести сайт в зеленую зону по pagespeed

    Всем доброе время суток, нужно вывести сайт в зеленую зону, жду предложений оп цене и срокам, нынешние показатели прикладываю [url=https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fvideo-chat.live%2F]https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fvideo-chat.live%2F[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Пофиксить ошибки скорости в search console google OpenCart 2.3

    Всем доброе время суток, нужно исправить ошибки в search console google. За ссылкой на сайт обращаться в ЛС Скриншот того что нужно исправить прилагаю. https://prnt.sc/22ymd7j https://prnt.sc/22ymf48 От исполнителя хотелось бы услышать цену и сроки реализации

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить ошибки в search console google

    Всем доброе время суток, нужно исправить ошибки в search console google. За ссылкой на сайт обращаться в ЛС Скриншоты того что нужно исправить прилагаю. https://prnt.sc/21k1tjb https://prnt.sc/21k2l98 От исполнителя хотелось бы услышать цену и сроки реализации

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Наполнить 200 товаров Opencart 3

    Всем доброе время суток, задача следующая. Нужно наполнить Интернет магазин 200 товарами с донора, атрибутов в каждом товаре около 10. Более подробно попробовал как смог описать здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1Hf9kq6mRENNMxe0kYezb53-Khh8YF6oILTrVTTNOKQ8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Hf9kq6mRENNMxe0kYezb53-Khh8YF6oILTrVTTNOKQ8/edit?usp=sharing[/url] так что строго не судите=) Файл ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • До верстать 2 раздела

    Всем доброе время суток, нужно сделать 2 раздела верстки личного кабинета (информация пользователя и История заказов). Имеющуюся верстку прилагаю Viva . Так же прилагаю макеты не достающих страниц https://drive.google.com/file/d/1yvPPsqB4OT7JDMtaVe19aLqDjAZ--KE4/view?usp=sharing . Интересует цена и сроки, ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вывод фото с инстаграм

    Добрый день всем. задача такая, была реализована на сайте интеграция с инстаграмом, то есть выводились фото с инстаграма на сайте, после некоторых манипуляций, она перестала работать. Сам блок вывода есть но фото с инсты не ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить вывод фото с инстаграма

    Добрый день всем. задача такая, была реализована на сайте интеграция с инстаграмом, то есть выводились фото с инстаграма на сайте, после некоторых манипуляций, она перестала работать. Сам блок вывода есть но фото с инсты не ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет

    Всем доброе время суток нужно сверстать макеты ЛК. Посмотреть можно здесь. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/drive/folders/1JV-3oczub3hzj3Ma4gzLrkbdyQd8wXr6?usp=sharing[/url] Вопросы в ЛС. Интересует цена и сроки выполнения.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос товара на OpenCart

    Всем доброе время суток. Задача такая нужно перенести товары с сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fflagman-spb.ru%2F]https://flagman-spb.ru/[/url] (а именно ДВУХКОРПУСНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, ВОДОМЕТНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, НАДУВНЫЕ МОТОРНЫЕ ЛОДКИ, НАДУВНЫЕ ПВХ КАТАМАРАНЫ, НАДУВНЫЕ АЭРОЛОДКИ DK, НАДУВНЫЕ ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ) на другой сайт, который ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить (размножить) текст товаров OpenCart 3

    Всем добрый день. Нужно наполнить (размножить) текст по товарам для сайта по продаже лодок и моторов, подменяя в нем ключевые элементы такие как: Название товара, характеристики (масса, число людей, Пассажировместимость и т.д.). Всего получается нужно ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить Revolution Slider на WP и добавить карту магазина

    Всем доброе время суток. Есть сайт на WP на нем стоит Revolution Slider  и он перестал давать редактировать фото. Соответственно мы не можем добавить новый магазин в раздел наши магазины, он у нас реализован как раз ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
baltid
46 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Наполнить 200 товаров Opencart 3
Спокойно и уверенно отработали задание. Рекомендую заказчика, как надежного работодателя.
Работа выполнена. Продолжаем сотрудничество с данным исполнителем. Рекомендую!
Ответный отзыв
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Починить Revolution Slider на WP и добавить карту магазина
спасибо за работу, рекомендую
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$85
10 баллов
3 года назад
SEO копирайт на английском языке для английской версии сайта Чат рулет
Спасибо за заказ! Всё отлично!
Все супер, рекомендую
Ответный отзыв
is_kondratyev
Иван 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$130
10 баллов
3 года назад
Нужно перетянуть верстку на готовый сайт WordPress
Спасибо за заказ. Хорошо поработали...
Все супер, работа выполнена на 100% рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$60
10 баллов
3 года назад
Реализовать ТЗ из 17 пунктов OpenCart 3
Грамотный заказчик, адекватный по общению. Были сложности во время работы, обо всём смогли договориться.
Реализовал практически все, единственное 2 пункта из ТЗ не смог выполнить, видно что человек здраво оценивает свои силы. Рекомендую к сотрудничеству.
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