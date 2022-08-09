Задачи по OpenCart 3 + одна задача OpenCart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки251 просмотр

Всем доброе время суток специалисты. Мы ищем исполнителя под постоянные задачи с адекватными ценами и сроками для OpenCart 3 и OpenCart 2.3. На данный момент ТЗ такое

OpenCart 3

1. В карточке товара внутри если ее нет в наличии должна быть не активная кнопка с надписью "Нет в наличии" сейчас просто пусто /veslo-sup-razbornoe-red-paddle-2021-carbon-50-nylon-3-piece-antitwist и люди не понимаю что товара нет

2. Выполнить переход на модуль мега меню для меню в шапке сайта https://prnt.sc/mdd5B-qmF7o0 повторить структуру нынешнего меню (Модуль куплен предоставим по запросу)

3. В товарах в блоке “аналогичные по цене” - большой разброс в цифрах - проверить работу блока и исправить ( пример вот /lodochnyj-motor-hdf-6hs )

4. Были созданы страницы для сапбордов - с быстрыми ссылками /samara/vodnye-sup-doski/recreational и размножены по городам - но Метатеги сделаны для МСК и СПб. Нужно сделать что бы мета теги были под каждый город свои

5. Установить модуль вариантов товара, модуль куплен

6. В производителях появилось не понятно окончание товара https://prnt.sc/edX3pVzYp9VK нужно его убрать, сделать ссылку корректной

OpenCart 2.3

7.В разделе /nashi-magaziny/ и /contact/ исправить на карте время работы магазина на холодово 2 указать, что он открыт, вых понед-вторник. Так же в магазине на октябрьском проспекте, там написано, что закрыт, а нужно: с 11 до 20, вых вск, пон-к

От исполнителя ожидаем цену и сроки

Opencart
3 года назад
Jeweller911
Андрей 
34 года
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год назад

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Алексей
 
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