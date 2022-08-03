Доброго дня!

Есть интернет магазин на saas платформе Storeland

Необходимо перенести работу магазина на движок CS-Cart и интегрировать работу сайта по заказам с RetailCrm и Мойсклад (товароучётная система).

Продукт выполнения этой задачи - Полноценно работающий сайт интернет магазина который визуально похож на текущий, корректно работает синхронизация остатков с товароучётной системой у сайта и crm,

корректно работающая crm с загруженными товарами и клиентами синхронизированная с CS-Cart и Мойсклад.

Что уже сделано:

1. Куплена лицензия и установлена на сервер CS-Cart на поддомен основного сайта

2. Куплена тема оформления Unitheme2 и установлена

3. Привязан стандартный модуль интеграции Мойсклад и Cs-Cart (требует проверки правильности работы)

4. Привязан стандартный модуль интеграции RetailCrm и Cs-Cart (требует проверки правильности работы)

5. Загружены карточки товаров в CS-Cart, но не все (бОльшая часть). В МойСклад и RetailCrm товары не загружены.

6. Загружены клиенты в CS-Cart, но не все (бОльшая часть). В МойСклад и RetailCrm информация о клиентах не загружена.

7. Модификация встроенного SEO-модуля (Изменение параметров отображения URL товарных позиций)

Что нужно сделать:

Сделать все необходимые настройки для достижения Продукта данного проекта: подключить сервисы оплаты и доставки, настройка страницы оплаты, каталога, главной + проверка на мобильной версии, настройка меню и т.д.

Финальный перенос сайта с поддомена на основной домен.

Важно всю работу провести самостоятельно, а не отсылать Заказчика (т.е. меня) к саппорту сервисов МойСклад и RetailCrm для решения возникших вопросов.