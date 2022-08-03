Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.
Интеграция работы сайта интернет магазина на CS-Cart + МойСклад + Reta
Доброго дня!
Есть интернет магазин на saas платформе Storeland
Необходимо перенести работу магазина на движок CS-Cart и интегрировать работу сайта по заказам с RetailCrm и Мойсклад (товароучётная система).
Продукт выполнения этой задачи - Полноценно работающий сайт интернет магазина который визуально похож на текущий, корректно работает синхронизация остатков с товароучётной системой у сайта и crm,
корректно работающая crm с загруженными товарами и клиентами синхронизированная с CS-Cart и Мойсклад.
Что уже сделано:
1. Куплена лицензия и установлена на сервер CS-Cart на поддомен основного сайта
2. Куплена тема оформления Unitheme2 и установлена
3. Привязан стандартный модуль интеграции Мойсклад и Cs-Cart (требует проверки правильности работы)
4. Привязан стандартный модуль интеграции RetailCrm и Cs-Cart (требует проверки правильности работы)
5. Загружены карточки товаров в CS-Cart, но не все (бОльшая часть). В МойСклад и RetailCrm товары не загружены.
6. Загружены клиенты в CS-Cart, но не все (бОльшая часть). В МойСклад и RetailCrm информация о клиентах не загружена.
7. Модификация встроенного SEO-модуля (Изменение параметров отображения URL товарных позиций)
Что нужно сделать:
Сделать все необходимые настройки для достижения Продукта данного проекта: подключить сервисы оплаты и доставки, настройка страницы оплаты, каталога, главной + проверка на мобильной версии, настройка меню и т.д.
Финальный перенос сайта с поддомена на основной домен.
Важно всю работу провести самостоятельно, а не отсылать Заказчика (т.е. меня) к саппорту сервисов МойСклад и RetailCrm для решения возникших вопросов.
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