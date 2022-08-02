Привет!

Необходимо сделать тестовую версию и реализовать на нём сайт согласно ТЗ и макетам.

techcentergroup.ru - Интернет-магазин (витрина) товаров, без функционала онлайн оплаты.

Основной нюанс, с которым вам придётся столкнуться как разработчику - свойства товара.

Их несколько: бренд, категория, наименование и артикул. Благодаря этим свойствам формируются страницы листингов по брендам, категориям, наименованиям соответственно и выводится страница товара при поиске по артиклю.

Предпочтительное техническое решение:

Бэкенд: PHP / Go.

Фронтенд: любое SSR решение.

CMS или самописный движок.

Важно, чтобы у админа и/или владельца сайта был функционал по администрированию

каталога (добавлению / удалению / изменению товаров, наименований, категорий).

*Исходный код страниц должен генерироваться на 95-100% на сервере и отдаваться браузеру в

виде сформированной HTML страницы. Исключения возможны только для элементов, которые появляются в результате взаимодействия

пользователя со страницами (поп-апы, модальные окна, анимированные элементы).