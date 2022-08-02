Сделать сайт-каталог запчастей по готовому ТЗ и макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок366 просмотров

Привет!

Необходимо сделать тестовую версию и реализовать на нём сайт согласно ТЗ и макетам.

techcentergroup.ru - Интернет-магазин (витрина) товаров, без функционала онлайн оплаты.

Основной нюанс, с которым вам придётся столкнуться как разработчику - свойства товара.

Их несколько: бренд, категория, наименование и артикул. Благодаря этим свойствам формируются страницы листингов по брендам, категориям, наименованиям соответственно и выводится страница товара при поиске по артиклю.

Предпочтительное техническое решение:

Бэкенд: PHP / Go.

Фронтенд: любое SSR решение.

CMS или самописный движок.

Важно, чтобы у админа и/или владельца сайта был функционал по администрированию

каталога (добавлению / удалению / изменению товаров, наименований, категорий).

*Исходный код страниц должен генерироваться на 95-100% на сервере и отдаваться браузеру в

виде сформированной HTML страницы. Исключения возможны только для элементов, которые появляются в результате взаимодействия

пользователя со страницами (поп-апы, модальные окна, анимированные элементы).

HTMLPHP
3 года назад
AlpospelMSK
Александр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
37 минут назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины

  • Похожие заказы

  • Интернет магазин по продаже чехлов для телефонов индивидуальным дизайн

    Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.

    WooCommerce
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на авито

    $1

    Нужны 10 отзывов на Авито для интернет-магазинов. Укажите цену за один отзыв. Перед размещением отзыва необходим диалог в сообщениях. Оплата производится только за отзывы, прошедшие модерацию и оставшиеся на сайте минимум 2 суток.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • После смены пароля в админку любые действия в ней запрещены

    Необходима помощь с админкой интернет-магазина на OpenCart. После сброса пароля доступ запрещен ко всем действиям, видна только главная страница. Также пропал выбор способа оплаты при оформлении заказа. Дополнительно требуется решить проблему со спамом на почту интернет-магазина, приходящим от одинаковых отправителей.

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на Drupal

    Требуется доработка интернет-магазина на Drupal для улучшения скорости загрузки страницы с товарами. Оптимизация работы модуля search api и database search, а также фильтров facets. Ожидается опыт работы с указанными модулями и план решения проблемы с производительностью. Сайт содержит 7000 элементов и требует повышения скорости загрузки.

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Допрацювати сайт на конструкторі Weblium

    Необхідно допрацювати сайт, створений на конструкторі Weblium. Завдання включає додавання хлібних крихт для навігації та адаптацію кількості товарів на сторінках для мобільної версії. Виконайте ці зміни для покращення користувацького досвіду.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интернет Магазин

    Требуется разработка уникального интернет-магазина для туристической фирмы с интеграцией основных способов оплаты. Бюджет проекта составляет около 3000 у.е. Необходимы решения, которые обеспечат удобный интерфейс и доступ к услугам компании.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Интернет-магазина на OpenCart

    $100

    Требуется разработка интернет-магазина на OpenCart с использованием нарисованного дизайна главной страницы. Необходимо быстро натянуть дизайн и подготовить его к дальнейшей работе. Ищется специалист, готовый приступить к выполнению задачи незамедлительно.

    Opencart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос дизайна на WP/WooCommerce

    Требуется перенос существующего дизайна интернет-магазина детских товаров с другой CMS на платформу WordPress/WooCommerce. Необходимо настроить одну языковую версию. Предварительная стоимость будет обсуждена в дальнейшем.

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад