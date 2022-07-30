Разработка Интернет-магазина на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок395 просмотров

Всем привет, у меня есть нарисованный дизайн, главная страница, нужно её сейчас натянуть на OpenCart, после неё пойдём дальше по страницам. На данный момент есть только главная.

Нужен быстрый специалист на OpenCart, который сможет приступить к работе, прямо сейчас

Opencart
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