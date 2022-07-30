Требуется перенос существующего дизайна интернет-магазина детских товаров с другой CMS на платформу WordPress/WooCommerce. Необходимо настроить одну языковую версию. Предварительная стоимость будет обсуждена в дальнейшем.
Разработка Интернет-магазина на OpenCart
Всем привет, у меня есть нарисованный дизайн, главная страница, нужно её сейчас натянуть на OpenCart, после неё пойдём дальше по страницам. На данный момент есть только главная.
Нужен быстрый специалист на OpenCart, который сможет приступить к работе, прямо сейчас
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