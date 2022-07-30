Разработка Интернет-магазина на OpenCart

Всем привет, у меня есть нарисованный дизайн, главная страница, нужно её сейчас натянуть на OpenCart, после неё пойдём дальше по страницам. На данный момент есть только главная.

Нужен быстрый специалист на OpenCart, который сможет приступить к работе, прямо сейчас