Необхідно створити інтернет-магазин з функцією додавання нових товарів через адмінку. Включає головну сторінку з шістьма товарами, картку товару з описом і блок схожих товарів. Обговорення деталей буде з виконавцем.
Доработка сайта на Opencart 3.0.2.0
Неправильно работает модуль расширенные наценки опций
Заявки фрилансеров
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