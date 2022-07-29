Приветствую

Есть интернет магазин на битриксе, на нем идет выгрузка заказов из Яндекс Маркета на сайт.

Появился Баг , телефон в заказе появляется только через 5 минут а не сразу.

Раньше такого небыло, поддержка модуля Яндекс Маркета не помогла.

Кто готов решить проблему, прошу написать контакты и стоимость работы или в час.