Правки по Битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка465 просмотров

Приветствую

Есть интернет магазин на битриксе,  на нем  идет выгрузка заказов из Яндекс Маркета  на сайт.

Появился Баг  ,  телефон в заказе  появляется только через 5 минут а не сразу.

Раньше такого небыло, поддержка модуля Яндекс Маркета не помогла.

Кто готов решить проблему,  прошу написать  контакты и стоимость работы или в час. 

3 года назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$20
1 день
Задача была выполнена оперативно. Будем обращаться еще.
Отличный заказчик. Спасибо !

Заявки фрилансеров

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработать мобильную версию на вопдпресс

    Требуется доработка мобильной версии интернет-магазина на WordPress. Необходимо создать вкладку с модулями из серии, чтобы пользователи могли выбирать и составлять комплекты мебели. Ожидается качественное выполнение и адаптация под мобильные устройства.

    WordPress
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить стоимость доставки интернет магазин Python

    $40

    Требуется изменить стоимость доставки в интернет-магазине, созданном на Python. Необходимо автоматизировать процесс, чтобы стоимость доставки автоматически добавлялась к сумме заказа. Ожидается реализация функционала, который обеспечит корректный расчет доставки при оформлении заказа.

    Python
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Объединение баз данных двух Интернет-магазинов

    $120

    Необходимо объединить базы данных двух Интернет-магазинов на WordPress. Задача заключается в переносе заказов, товаров, цен и пользователей со старого сайта на новый, с учетом исключения дублирующихся элементов. Важно сохранить целостность данных и обеспечить корректную работу нового магазина.

    WordPress
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Магазин на Shopify

    Требуется специалист для внесения правок в интернет-магазин на платформе Shopify для англоязычного клиента из США. Подробное ТЗ будет отправлено в личных сообщениях. Необходимо указать стоимость услуг.

    Shopify
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта на shopify

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Имеется структура и черновик магазина. Необходимо доработать проект до состояния, позволяющего полноценное использование сайта. Ожидается внимание к деталям и функциональности.

    Shopify
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cтікери в інтернет магазині

    Необходимо восстановить стікери 'хіт', 'новинка', 'акція' на фото товарів в интернет-магазине после переноса на новый хостинг. Файлы стікерів доступны, требуется их корректное отображение в CMS Image Shop.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин

    Создание интернет-магазина на любой CMS с современным дизайном и функционалом. Реализуйте обмен данными с 1С по XML и карточки товара с вариантами. Включите ценовые группы пользователей и подсчет бонусов. Заказ отправляется в виде email и XML. Подробные требования указаны в файле.

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет-магазин

    Требуется разработка интернет-магазина с большим ассортиментом — более 3000 позиций. Необходима реализация функционала, удобного интерфейса и привлекательного дизайна для пользователей.

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка интернет-магазина на платформе OpenCart 3.0. Необходимо исправить ошибки в модулях и расширениях, включая проблемы с выгрузкой на Яндекс-маркет и ошибки в модулях доставки. В списке задач около 10 пунктов, таких как неправильно отображаемые новинки и кодировка в карточках товаров.

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад