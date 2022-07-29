Требуется доработка мобильной версии интернет-магазина на WordPress. Необходимо создать вкладку с модулями из серии, чтобы пользователи могли выбирать и составлять комплекты мебели. Ожидается качественное выполнение и адаптация под мобильные устройства.
Правки по Битриксу
Приветствую
Есть интернет магазин на битриксе, на нем идет выгрузка заказов из Яндекс Маркета на сайт.
Появился Баг , телефон в заказе появляется только через 5 минут а не сразу.
Раньше такого небыло, поддержка модуля Яндекс Маркета не помогла.
Кто готов решить проблему, прошу написать контакты и стоимость работы или в час.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется изменить стоимость доставки в интернет-магазине, созданном на Python. Необходимо автоматизировать процесс, чтобы стоимость доставки автоматически добавлялась к сумме заказа. Ожидается реализация функционала, который обеспечит корректный расчет доставки при оформлении заказа.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $120
Необходимо объединить базы данных двух Интернет-магазинов на WordPress. Задача заключается в переносе заказов, товаров, цен и пользователей со старого сайта на новый, с учетом исключения дублирующихся элементов. Важно сохранить целостность данных и обеспечить корректную работу нового магазина.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для внесения правок в интернет-магазин на платформе Shopify для англоязычного клиента из США. Подробное ТЗ будет отправлено в личных сообщениях. Необходимо указать стоимость услуг.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Имеется структура и черновик магазина. Необходимо доработать проект до состояния, позволяющего полноценное использование сайта. Ожидается внимание к деталям и функциональности.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать интернет-магазин на WordPress с готовым дизайном. Необходима интеграция и создание полностью функционирующего сайта. Укажите ваши цены и сроки выполнения работы.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить стікери 'хіт', 'новинка', 'акція' на фото товарів в интернет-магазине после переноса на новый хостинг. Файлы стікерів доступны, требуется их корректное отображение в CMS Image Shop.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создание интернет-магазина на любой CMS с современным дизайном и функционалом. Реализуйте обмен данными с 1С по XML и карточки товара с вариантами. Включите ценовые группы пользователей и подсчет бонусов. Заказ отправляется в виде email и XML. Подробные требования указаны в файле.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина с большим ассортиментом — более 3000 позиций. Необходима реализация функционала, удобного интерфейса и привлекательного дизайна для пользователей.Интернет-магазины29 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка интернет-магазина на платформе OpenCart 3.0. Необходимо исправить ошибки в модулях и расширениях, включая проблемы с выгрузкой на Яндекс-маркет и ошибки в модулях доставки. В списке задач около 10 пунктов, таких как неправильно отображаемые новинки и кодировка в карточках товаров.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад