Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок354 просмотра

Сайт Интернет магазина. На любой CMS. Дизайн разрабатывается, в целом схож с современными интернет магазинами. Особенность визуала помимо обычного

представления товаров плитками пользователь может переключить в режим ‘таблицы”-

с очень мелкими фото. Если для оценки нужно разъяснение какого то момента по

дизайну – пишите. Особенность функционала: обмен данными с 1с по xml. И карточки товара с вариантами товара (как у озона). Т.е. в одной карточке товара пользователь

может переключать, например, зеленый/красный/черный, 10 секций/20 секций/30 секций.

Есть ценовые группы пользователей, подсчет бонусов. Отправка заказа в виде

email и xml. Администратор может указывать обновляться ли цена через xml или нет, менять ценовую группу пользователя, указывать id пользователя в 1с. В файле подробное описание. Оно дорабатывается, однако основное все есть.

3 года назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Эдгар
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
45 отзывов
3 года назад
Данила
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Зельфиря
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    Требуется разработка интернет-магазина с большим ассортиментом — более 3000 позиций. Необходима реализация функционала, удобного интерфейса и привлекательного дизайна для пользователей.

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка интернет-магазина на платформе OpenCart 3.0. Необходимо исправить ошибки в модулях и расширениях, включая проблемы с выгрузкой на Яндекс-маркет и ошибки в модулях доставки. В списке задач около 10 пунктов, таких как неправильно отображаемые новинки и кодировка в карточках товаров.

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить шаблон modx revolution интернет магазина

    Требуется спарсить полностью шаблон modx revolution с интернет-магазина. Ожидается получение полной копии сайта, установленной на хостинг. Укажите время выполнения и желаемое вознаграждение.

    MODX
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Электронная торговля яндекс на WordPress сайт

    Требуется настроить электронную торговлю Яндекс на сайте WordPress. Плагин не работает корректно, необходимо обеспечить передачу данных о добавлении товаров и их покупке. Исправление меток WooCommerce для корректной работы системы.

    WordPress
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка модуля для подбора аналогов на Opencart 3.0

    Требуется разработать модуль для Opencart 3.0, который позволит пользователям вводить артикул или наименование товара и получать список аналогичных товаров. Модуль должен включать возможность добавления аналогов в список, расчета стоимости проекта, а также функций для распечатки и отправки заявок на электронную почту.

    Opencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробити сайт вукоммерс

    Требуется доработка интернет-магазина одежды на платформе WooCommerce. Необходимо изменить главную страницу и внести коррективы в некоторые моменты. Шаблон был куплен на ThemeForest.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощник в интернет магазин

    Требуется помощник для интернет-магазина для обработки заказов. Работа удаленная с гибким графиком. Необходимы наличие интернета и желание работать. Подходящий кандидат должен быть готов к выполнению задач по обработке заказов.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по работе с квизами на MarQuiz

    Необходим специалист для разработки квиза на платформе MarQuiz. Квиз должен быть адаптирован для таргетированной рекламы в ВКонтакте и включать запрос на каталог товаров с бонусом. Проект ориентирован на мебельную фабрику.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Shopify Clothe store

    Необходимо создать интернет-магазин на платформе Shopify с оформлением главной страницы, подключением платежной системы Stripe и расширения Omniva. Перевести сайт на русский, английский и латышский языки, загрузить товары со старого сайта и настроить поиск. Также требуется адаптация для мобильных устройств и видеоинструкция по добавлению товаров.

    Shopify
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по интернет-магазину на Битриксе

    Требуется внести разовые правки в интернет-магазин на Битриксе. Необходимо установить треккоды рекламных систем, подправить тексты и изображения, а также изменить размер шрифта. Рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад