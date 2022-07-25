Сайт Интернет магазина. На любой CMS. Дизайн разрабатывается, в целом схож с современными интернет магазинами. Особенность визуала помимо обычного

представления товаров плитками пользователь может переключить в режим ‘таблицы”-

с очень мелкими фото. Если для оценки нужно разъяснение какого то момента по

дизайну – пишите. Особенность функционала: обмен данными с 1с по xml. И карточки товара с вариантами товара (как у озона). Т.е. в одной карточке товара пользователь

может переключать, например, зеленый/красный/черный, 10 секций/20 секций/30 секций.

Есть ценовые группы пользователей, подсчет бонусов. Отправка заказа в виде

email и xml. Администратор может указывать обновляться ли цена через xml или нет, менять ценовую группу пользователя, указывать id пользователя в 1с. В файле подробное описание. Оно дорабатывается, однако основное все есть.