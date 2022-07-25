Требуется разработка интернет-магазина с большим ассортиментом — более 3000 позиций. Необходима реализация функционала, удобного интерфейса и привлекательного дизайна для пользователей.
Интернет магазин
Сайт Интернет магазина. На любой CMS. Дизайн разрабатывается, в целом схож с современными интернет магазинами. Особенность визуала помимо обычного
представления товаров плитками пользователь может переключить в режим ‘таблицы”-
с очень мелкими фото. Если для оценки нужно разъяснение какого то момента по
дизайну – пишите. Особенность функционала: обмен данными с 1с по xml. И карточки товара с вариантами товара (как у озона). Т.е. в одной карточке товара пользователь
может переключать, например, зеленый/красный/черный, 10 секций/20 секций/30 секций.
Есть ценовые группы пользователей, подсчет бонусов. Отправка заказа в виде
email и xml. Администратор может указывать обновляться ли цена через xml или нет, менять ценовую группу пользователя, указывать id пользователя в 1с. В файле подробное описание. Оно дорабатывается, однако основное все есть.
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