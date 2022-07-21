Необходим специалист для разработки квиза на платформе MarQuiz. Квиз должен быть адаптирован для таргетированной рекламы в ВКонтакте и включать запрос на каталог товаров с бонусом. Проект ориентирован на мебельную фабрику.
Помощник в интернет магазин
Нужен помощник в интернет магазин для обработки заказов. Желательно мужчины. Работ удаленная. В обязанности входит обработка заказов. Условия: график работы свободный, удаленно. Требования: наличие интернета и желание работать. Кто заинтересован, пишите на в телегу @Ludmila_market
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