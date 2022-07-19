Необходимо разово внести несложные правки в интернет-магазин на битриксе.

Из того, что нужно:

1) установить треккоды рекламных систем

2) подправить тексты и картинки

3) изменить размер шрифта и тп

В дальнейшем рассмотрим сотрудничество на постоянной основе с окладом

Те, кто не знает битрикс - прошу не отвечать на проект.