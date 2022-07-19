Необходимо настроить систему уведомлений о брошенной корзине для интернет-магазина на Opencart 3.0.2. Пользователи, не завершившие покупку в течение 10 минут, должны получать на почту уведомление с перечнем забытых товаров и кнопкой для оплаты. Уведомления должны отправляться всем пользователям, даже незарегистрированным.
Правки по интернет-магазину на Битриксе
Необходимо разово внести несложные правки в интернет-магазин на битриксе.
Из того, что нужно:
1) установить треккоды рекламных систем
2) подправить тексты и картинки
3) изменить размер шрифта и тп
В дальнейшем рассмотрим сотрудничество на постоянной основе с окладом
Те, кто не знает битрикс - прошу не отвечать на проект.
Заявки фрилансеров
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