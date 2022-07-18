Требуется доработка дизайна интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо подобрать иконки для товаров и характеристик, исправить стиль таблицы, оптимизировать шапку и футер, улучшить отображение категорий на главной странице и сделать заголовки более привлекательными. Ожидаются советы по улучшению внешнего вида магазина.