Требуется отредактировать страницу на opencart https://isalutov.ru/stoimost-feierverk-show/:

добавить информацию по стоимости шоу и видео салютов (эту информацию я предоставлю) и при этом, чтобы

дизайн страницы согласовывался с общим дизайном сайта.

Необходимо, чтобы видео открывалось не в отдельном окне, а поверх сайта, как на странице https://isalutov.ru/elitnye-saljuty/ когда нажимаем на кнопку "смотреть видео".

Прикрепляю фото страницы со старого сайта.