Спарсить интернет-магазин

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Завершен7 заявок741 просмотр

Приветствую!

Нужно вытянуть данные о товарах из интернет-магазина и сформировать таблицу.

Поля таблицы: раздел (категория/подкатегория/ и т.д.), название, картинка (url), код, ед. измерения, цена,  производитель, характеристики.

Прошу сразу называть цену и срок выполнения. 

Ссылка на магазин: https://bit.ly/3aEtMcd

3 года назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

doomkire
Игорь 
40 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
$25
3 дня
Escrow
Всё сделано быстро и чётко. Цена услуг отличная. Рекомендую!
Задача поставлена четко. Оплата произведена быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Эдгар
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
45 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
doomkire
Игорь 
40 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
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Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 минут назад
558 отзывов(-1)
3 года назад

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