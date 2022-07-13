Ищется программист для разработки интернет-магазина на базе существующего сайта на WordPress. Приоритет отдается украинским специалистам с опытом в создании и настройке интернет-магазинов. Задача включает интеграцию функционала и настройку интерфейса.
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