Добрый день!

В связи с расширением Технического отдела ГК "Промоушен Групп" осуществляет дополнительный набор на позицию "Удаленный менеджер интернет-магазина" на полный рабочий день для работы с проектами компании. Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества!

Обязанности:

1. Принимать коммерческие и управленческие решения для эффективной работы интернет-магазина. При этом главным ориентиром является удовлетворение запросов и потребностей клиентов.

2.Обеспечивать непрерывное функционирование онлайн-магазина, без сбоев в работе.

3. Составлять план деятельности интернет-магазина

4. Взаимодействовать с клиентами, принимает заказы, консультирует их, мотивирует к совершению покупки/заказа, осуществляет обратную связь с ними.

Условия:

Удаленная работа. Полная занятость.

Возможный самостоятельный выбор часов работы.

Заработная плата: 65000 – 70 000 руб.

Писать нашему HR в телеграм по номеру +7999891-80-95, или в WhatsApp +7925045-82-54