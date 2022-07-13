Удаленный менеджер интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок694 просмотра

Добрый день!

В связи с расширением Технического отдела ГК "Промоушен Групп" осуществляет дополнительный набор на позицию "Удаленный менеджер интернет-магазина" на полный рабочий день для работы с проектами компании. Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества!

Обязанности:

1. Принимать коммерческие и управленческие решения для эффективной работы интернет-магазина. При этом главным ориентиром является удовлетворение запросов и потребностей клиентов.

2.Обеспечивать непрерывное функционирование онлайн-магазина, без сбоев в работе.

3. Составлять план деятельности интернет-магазина

4. Взаимодействовать с клиентами, принимает заказы, консультирует их, мотивирует к совершению покупки/заказа, осуществляет обратную связь с ними.

Условия:

  • Удаленная работа. Полная занятость.
  • Возможный самостоятельный выбор часов работы.
  • Заработная плата: 65000 – 70 000 руб.
Писать нашему HR в телеграм по номеру +7999891-80-95, или в WhatsApp +7925045-82-54
3 года назад
siren_anna
Анна 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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