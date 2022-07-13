Требуется доработка дизайна интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо подобрать иконки для товаров и характеристик, исправить стиль таблицы, оптимизировать шапку и футер, улучшить отображение категорий на главной странице и сделать заголовки более привлекательными. Ожидаются советы по улучшению внешнего вида магазина.
Удаленный менеджер интернет-магазина
Добрый день!
В связи с расширением Технического отдела ГК "Промоушен Групп" осуществляет дополнительный набор на позицию "Удаленный менеджер интернет-магазина" на полный рабочий день для работы с проектами компании. Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества!
Обязанности:
1. Принимать коммерческие и управленческие решения для эффективной работы интернет-магазина. При этом главным ориентиром является удовлетворение запросов и потребностей клиентов.
2.Обеспечивать непрерывное функционирование онлайн-магазина, без сбоев в работе.
3. Составлять план деятельности интернет-магазина
4. Взаимодействовать с клиентами, принимает заказы, консультирует их, мотивирует к совершению покупки/заказа, осуществляет обратную связь с ними.
Условия:
- Удаленная работа. Полная занятость.
- Возможный самостоятельный выбор часов работы.
- Заработная плата: 65000 – 70 000 руб.
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