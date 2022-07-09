Разработать b2b портал на laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок560 просмотров

Необходимо разработать b2b-портал для дилеров крупной торговой компании

.

Есть понимание функциональных требований и есть ориентировочный пример, как хочется это видеть.

Тематика портала - промышленное оборудование и комплектующие.

Готов обсудить с потенциальными исполнителями нюансы.

Желательно, наличие подобного проекта в портфолио.

Laravel
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