Разработка интернет-магазина на WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт21 заявка1600 просмотров

Нужно сверстать и натянуть интернет магазин на WP. Можно сказать стандартный, но есть несколько пунктов дополнений от простого стандартного. Все эти дополнения могу описать при личном общении. Прошу отозваться тех у кого есть хороший опыт на WordPress и может реализовать немного дополненный ЛК и т.д.

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