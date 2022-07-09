Разработка интернет-магазина на WordPress

Нужно сверстать и натянуть интернет магазин на WP. Можно сказать стандартный, но есть несколько пунктов дополнений от простого стандартного. Все эти дополнения могу описать при личном общении. Прошу отозваться тех у кого есть хороший опыт на WordPress и может реализовать немного дополненный ЛК и т.д.