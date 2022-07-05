1. Интернет-магазин; 2. Личный кабинет партнера.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок317 просмотров

1. Необходимо доработать действующий сайт-визитку: добавить функционал интернет-магазина.

2. Создать личный кабинет для партнеров компании МТ (и сотрудников МТ для последующего взаимодействия). В ЛК должны быть функции: 1) заказать симкарты, 2) отследить состояние заказа, 3) наблюдения за своими симкартами, 4) заказа документов, выгрузка отчетов.

3 года назад
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