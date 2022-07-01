Интернет-магазин на OpenCart

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Закрыт15 заявок568 просмотров

Нужна разработка (или доработка существующего) интернет-магазина, продажа цифровых файлов (PDF, ZIP). 5000+ товаров. Нужна кастомизация кода под мои задачи

Opencart
3 года назад
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Заявки фрилансеров

Дарья
 
36 лет
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Андрей
 
39 лет
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Был
2 года назад
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Владимир
 
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Дмитрий
 
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Евгений
 
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онлайн
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Был
2 года назад
3 отзыва
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Валерий
 
35 лет
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3 года назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
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Эдуард
 
52 года
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44 отзыва(-2)
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Максим
 
39 лет
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