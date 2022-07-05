Требуется добавить или изменить шаблон накладной для печати в системе Битрикс. Шаблон должен автоматически заполнять реквизиты клиента и список купленных товаров, разделы 2 и 3 не заполняются. Образец накладной прикреплен для ориентирования.
Opencart
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