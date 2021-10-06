обещал сделать сайт за 2 недели. Я на протяжении этого времени, звонила и уточняла положение дел. Говорил, что все в работе. Уверял, что все по плану. В итоге спустя 2 недели выдал 3 страницы сайта и настаивал, чтобы я их оплатила. потом сказал, что у них война и как делать сайт он не понимает, но готов продолжать. Я передумала продолжать работу, исходники сначала отдавать не хотел без оплаты. Потом все таки сам отправил. Правда, они не понадобились.. Потратил очень много времени - результат нуль. Выводы делайте сами.