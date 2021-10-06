valeryperets
Опыт работы с опенкартом более 6 лет. Основная специализация создание интернет магазинов на базе CMS Opencart. В арсенале имеется своя сборка и множество популярных модулей. Педантичен и внимателен до мелочей. Ко всем проектам отношусь как к своим собственным. Уверен в том, что цена должна быть прямо-пропорциональна качеству.
Навыки и умения:
- 1C
- Javascript
- PHP
- Базы данных
- Веб-программирование
- Парсинг данных
- Прикладное программирование
- Системное программирование
- HTML и CSS верстка
- Интеграция платежных систем
- Контент-менеджер
- Создание сайта под ключ
- Сопровождение сайтов
- Установка и настройка CMS
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Польский сайт на OpenCart https://b2b.ortek.pl/82 просмотра
- Разработка модуля "Кратности" Opencart 3.x65 просмотров
Отзывы заказчиков
$900
3 балла
3 года назад
1С
обещал сделать сайт за 2 недели. Я на протяжении этого времени, звонила и уточняла положение дел. Говорил, что все в работе. Уверял, что все по плану. В итоге спустя 2 недели выдал 3 страницы сайта и настаивал, чтобы я их оплатила. потом сказал, что у них война и как делать сайт он не понимает, но готов продолжать. Я передумала продолжать работу, исходники сначала отдавать не хотел без оплаты. Потом все таки сам отправил. Правда, они не понадобились.. Потратил очень много времени - результат нуль. Выводы делайте сами.
$110
10 баллов
3 года назад
Opencart
Всё как обычно, рад работать с профессионалом!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
$210
10 баллов
4 года назад
Opencart
Всё отлично сделано. Валерий всегда на связи, хорошо вникает в суть задачи. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично, продолжаем сотрудничество.
$150
10 баллов
4 года назад
FigmaOpencart
По работе замечаний нет, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
По моей вине был чуть смещен дедлайн, но Руслан отнесся с пониманием, за что ему благодарен. Продолжаем сотрудничество!
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$10/час
от $30от 1 дня
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