valeryperets

Валерий valeryperets

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
valeryperets

Опыт работы с опенкартом более 6 лет. Основная специализация создание интернет магазинов на базе CMS Opencart. В арсенале имеется своя сборка и множество популярных модулей. Педантичен и внимателен до мелочей. Ко всем проектам отношусь как к своим собственным. Уверен в том, что цена должна быть прямо-пропорциональна качеству.

Навыки и умения:

  • 1C
  • Javascript
  • PHP
  • Базы данных
  • Веб-программирование
  • Парсинг данных
  • Прикладное программирование
  • Системное программирование
  • HTML и CSS верстка
  • Интеграция платежных систем
  • Контент-менеджер
  • Создание сайта под ключ
  • Сопровождение сайтов
  • Установка и настройка CMS
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$900
3 балла
3 года назад
Разработать интернет-магазин под ключ
обещал сделать сайт за 2 недели. Я на протяжении этого времени, звонила и уточняла положение дел. Говорил, что все в работе. Уверял, что все по плану. В итоге спустя 2 недели выдал 3 страницы сайта и настаивал, чтобы я их оплатила. потом сказал, что у них война и как делать сайт он не понимает, но готов продолжать. Я передумала продолжать работу, исходники сначала отдавать не хотел без оплаты. Потом все таки сам отправил. Правда, они не понадобились.. Потратил очень много времени - результат нуль. Выводы делайте сами.
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
3 года назад
Верстка и натяжка карточки товара на CMS Opencart, 3 этап.
Opencart
Всё как обычно, рад работать с профессионалом!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$210
10 баллов
4 года назад
Верстка и натяжка на CMS Opencart, 2 этап.
Opencart
Всё отлично сделано. Валерий всегда на связи, хорошо вникает в суть задачи. Рад сотрудничеству!
Все отлично, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Верстка главной страницы по макету Figma и натяжка на CMS Opencart
FigmaOpencart
По работе замечаний нет, продолжаем сотрудничество.
По моей вине был чуть смещен дедлайн, но Руслан отнесся с пониманием, за что ему благодарен. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$10/час
от $30от 1 дня
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