Павел DjahMaleDjahMale
40 летСловакия/Братислава
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$360
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
ТОП-10— Системы управления (CMS)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$360
10 баллов
10 месяцев назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую заказчика!
$200
8 баллов
год назад
Заказ не выполнил, после начала работы через неделю исполнитель сообщил что нужно будет больше времени, форс мажорная ситуация. Через две недели сообщил что отказывается от проекта, выполнить не сможет.
$300
4 балла
2 года назад
Работа не была выполнена в установленный срок.
Ответный отзыв
Работа началась с задержкой по техническим причинам НО заказчик был предупрежден, что дедлайн будет сдвинут и все же согласился. Когда пришел этот старый срок - решил свернуть проект и ему без разницы , что проект на финишной прямой и осталось как раз эти несколько дней. Странно, человек сам разработчик, должен знать нюансы нашей работы, но видимо решил себя попробовать заказчиком, далеко пойдет с таким отношением к чужому труду. Крайне не рекомендую данного "заказчика"
$140
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую
$130
10 баллов
2 года назад
Спасибо. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, все прошло супер. Рекомендую
Системы управления (CMS)
58 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#9