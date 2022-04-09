DjahMale

Павел DjahMale

 
40 летСловакия/Братислава
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Full Stack WEB Developer

WordPress, HTML, PHP,  JS, JQuery, SQL, CSS 

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSjQuerySQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$360
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
ТОП-10
Системы управления (CMS)
Отзывы заказчиков
guest_15314145208306
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$360
10 баллов
10 месяцев назад
Работа на WordPress сайтом
Отличная работа
Однозначно рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
kaddypro
Михаил 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
42 минуты назад
$200
8 баллов
год назад
Верстка PixelPerfect на Wordpress + Back-end
Заказ не выполнил, после начала работы через неделю исполнитель сообщил что нужно будет больше времени, форс мажорная ситуация. Через две недели сообщил что отказывается от проекта, выполнить не сможет.
ok
Ответный отзыв
valeryperets
Валерий 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$300
4 балла
2 года назад
Смена дизайна и адаптивность сайта на php
Работа не была выполнена в установленный срок.
Работа началась с задержкой по техническим причинам НО заказчик был предупрежден, что дедлайн будет сдвинут и все же согласился. Когда пришел этот старый срок - решил свернуть проект и ему без разницы , что проект на финишной прямой и осталось как раз эти несколько дней. Странно, человек сам разработчик, должен знать нюансы нашей работы, но видимо решил себя попробовать заказчиком, далеко пойдет с таким отношением к чужому труду. Крайне не рекомендую данного "заказчика"
Ответный отзыв
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$140
10 баллов
2 года назад
Шукаю розробника для підтримки і розробки преміум WordPress теми
+
Рекомендую
Ответный отзыв
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
54 годаЛитва
6 лет в сервисе
Была
год назад
$130
10 баллов
2 года назад
Корректировки на сайте
Спасибо. Приятно было работать.
Спасибо за заказ, все прошло супер. Рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
58 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#9