Работа началась с задержкой по техническим причинам НО заказчик был предупрежден, что дедлайн будет сдвинут и все же согласился. Когда пришел этот старый срок - решил свернуть проект и ему без разницы , что проект на финишной прямой и осталось как раз эти несколько дней. Странно, человек сам разработчик, должен знать нюансы нашей работы, но видимо решил себя попробовать заказчиком, далеко пойдет с таким отношением к чужому труду. Крайне не рекомендую данного "заказчика"