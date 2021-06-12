39re87GJ00065L

Исправление ошибок аудита
Илона Пузене 39re87GJ00065L39re87GJ00065L
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Исправление ошибок аудитаРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт2 года назад
Исправление ошибок аудитаРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт2 года назад
[list=1][*]Перенести контент сайта на новую тему/дизайн ( WordPress)[*]Добавить брендовый цвет синий - 283047 в меню, выпадающее меню, футер, в мелкие детали сайта. Фон оставить светло-голубым. Главная страница 1[*]Поменять название сайта в шапке (логотип)[*]Вставить кодом ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
В разделе "магазин": 1. основное фото продукта сделать одинакового размера во всех товарах неизменным. 2. добавить слайдер для дополнительных фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниатюрах. 3. Между основным фото товара сделать небольшое расстояние до слайдера с дополнительными фото (миниатюрами)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Обновить тему сайта до последней версии 2. Настроить Smart Slider 3Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Внутренний аудит SEO оптимизации, аудит технического характера (верстки, бекенда и ТП)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Подключение функционала видео ютуба и форм асинхронной загрузкой через шоркодыВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
ТЗ: Залить обновленную mysql базу на сайт. Включить кеширование 365 дней на типы файлов: Media: ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf; Style: css; Scripts: js; Fonts: woff|woff2|otf|ttfБазы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо обновить версию PHP на сервереСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
После смены дизайна (темы) очень замедленна мобильная версия сайта 5-10, компьютерная версия 66-70. Надо ускорить загрузку сайта https://www.zivitvoria.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Подбираю себе в команду двух ответственных, креативных копирайтеров на долгосрочное сотрудничество: 1. Для написания статей в рубрику Красота.2. Профессионального психолога для написания статей в рубрику Психология.Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов, если с подбором ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Сергей, если надо что то уточнить я на связи. Сайт на [b]WordPress[/b][b] http://www.zivitvoria.ru[/b]1 Убрать миниатюру у статей внутри статьи и на другихстраницах, оставить только на главной ( миниатюру оставить только на главной, чтобы потом можно было монетизироваться) Это ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте друзья! Ищу двух хороших, ответственных и трудолюбивых копирайтеров, для написания статей на блог в рубрику [b]КРАСОТА [/b](желательно, чтобы вы были специалистом в какой-то из областей) и психолога-копирайтера в рубрику [b]ПСИХОЛОГИЯ. [/b]В рубрику [b]КРАСОТА[/b],нужно будет писать статьи ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер, Юля!)) Мне на блог нужна статья в рубрику макияж. Могу прислать ТЗ. Вас это заинтересует ? Смотрела ваши работы. Стиль написания их мне понравился. Илона.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера ( копирайтеров), для написания статей на блог в рубрики ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТА и МОДА. На постоянную работу. В основном, нужно будет писать статьи по темам здоровья позвоночника, внутренних ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт6 лет назад