39re87GJ00065L

Добрый день! Сергей, если надо что то уточнить я на связи. Сайт на [b]WordPress[/b][b] http://www.zivitvoria.ru[/b]1 Убрать миниатюру у статей внутри статьи и на другихстраницах, оставить только на главной ( миниатюру оставить только на главной, чтобы потом можно было монетизироваться) Это ...