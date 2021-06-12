39re87GJ00065L

Илона Пузене 39re87GJ00065L

 
54 годаЛитва/Вильнюс
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$487
выплачено фрилансерам
82%
заказов с исполнителем
4
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$130
10 баллов
2 года назад
Поменять тему на сайте, исправить ошибки аудита
Четкое задание, оплата в срок!
Спасибо, все хорошо. Буду обращаться.
Ответный отзыв
DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$130
10 баллов
2 года назад
Корректировки на сайте
Спасибо за заказ, все прошло супер. Рекомендую
Спасибо. Приятно было работать.
Ответный отзыв
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Добавить слайдер для фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниа
Прекрасный, терпеливый заказчик. Оплата в срок. Тз четкое, понятное.
Все отлично. Грамотный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Обновление темы сайта и настройка плагина Smart Slider 3
Прекрасный заказчик. Понятное ТЗ. Оплата вовремя.
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
Внутренний аудит SEO оптимизации, аудит технического характера
Сотрудничество на высоте! Моментальная обратная связь и точное ТЗ. Рекомендую!
Спасибо, все хорошо, только очень хромают сроки
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