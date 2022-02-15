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Добавить слайдер для фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниа
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В разделе "магазин":
1. основное фото продукта сделать одинакового размера во всех товарах неизменным.
2. добавить слайдер для дополнительных фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниатюрах.
3. Между основным фото товара сделать небольшое расстояние до слайдера с дополнительными фото (миниатюрами)
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