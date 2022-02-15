Добавить слайдер для фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниа

Обработка фотографийЗавершен1 заявка536 просмотров
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В разделе "магазин":

1. основное фото продукта сделать одинакового размера во всех товарах неизменным.

2.  добавить слайдер для дополнительных фото. Решить проблему отсутствия резкости в миниатюрах. 

3. Между основным фото товара сделать небольшое расстояние до слайдера с дополнительными фото (миниатюрами) 

2 года назад
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
54 годаЛитва
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$20
1 день
Все отлично. Грамотный специалист. Рекомендую.
Прекрасный, терпеливый заказчик. Оплата в срок. Тз четкое, понятное.