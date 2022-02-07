Обтравка фотографий для каталога

Необходимо создать около 50шт не очень сложных картинок для шапки сайта автомобильной тематики. Собрать шапку из 3-4 фото. Мы даем вам список тем, вы делаете картинки, исходники ищете самостоятельно. К примеру - "Водитель экскаватора". На картинке ...