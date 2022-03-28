Коллаж для каждой страницы в шапку сайта

Обработка фотографийЗавершен36 заявок1066 просмотров
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Необходимо создать около 50шт не очень сложных картинок для шапки сайта автомобильной тематики. Собрать шапку из 3-4 фото. Мы даем вам список тем, вы делаете картинки, исходники ищете самостоятельно.

К примеру - "Водитель экскаватора". На картинке должно быть как минимум: фон, техника, довольный человек. Текст на картинке не нужен.

Главное условие - картинка должна быть уникальна, поэтому и собираем её из нескольких разных.

Размер итогового изображения - 1600x500px.

Оплата за каждую готовую картинку 100-150 рублей.

2 года назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
photo-92
31 годАрмения
6 лет в сервисе
Была
12 часов назад
2 года назад
$100
10 дней
Поставленная задача выполнена хорошо, подход к работе ответственный.
Хороший заказчик. Чёткая задания. Оплата вовремя.