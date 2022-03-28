Коллаж для каждой страницы в шапку сайта

Необходимо создать около 50шт не очень сложных картинок для шапки сайта автомобильной тематики. Собрать шапку из 3-4 фото. Мы даем вам список тем, вы делаете картинки, исходники ищете самостоятельно.

К примеру - "Водитель экскаватора". На картинке должно быть как минимум: фон, техника, довольный человек. Текст на картинке не нужен.

Главное условие - картинка должна быть уникальна, поэтому и собираем её из нескольких разных.

Размер итогового изображения - 1600x500px.

Оплата за каждую готовую картинку 100-150 рублей.