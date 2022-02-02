Обратка фотографий

Обработка фотографийЗавершен22 заявки725 просмотров
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необходимо обработать 3 портретных фотографии (ретушь лица, убрать лишние детали с фона)

2 года назад
artsta
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dmitry_sheko
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
Быстро и оперативно, благодарю. Исполнителя рекомендую.
Нареканий никаких нет. Хорошая постановка задачи, оплата сразу после выполнения работы. Работой с заказчиком доволен.