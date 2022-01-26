Оформление и выкладывание позиции на маркетплейс (AliExpress)

$1
Обработка фотографийЗакрыт23 заявки1002 просмотра
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Нужно создать дизайн карточки, описание к товару, подгон картинки под нужный размер, выкладывание позиции на маркетплейс.

Можно без опыта, студенты

50р за одну позицию

2 года назад
guest_16434514083606
2 года в сервисе
Был
2 года назад