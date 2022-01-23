Цветокоррекция изображений

Обработка фотографийЗакрыт14 заявок701 просмотр
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В наличии рендер мягкой кровати в 15 разных тканях (15 файлов).

Необходимо получить 93 файла (у каждой ткани от 4 до 12 оттенков) путем изменения цвета исходников.

Файл маски так же имеется (обтравка не требуется), работа по коррекции, кадрированию и оптимизации файлов. Примеры во вложении. А так же можно посмотреть на сайте https://sonum.ru/catalog/krovati/krovat-prato/

2 года назад
kdn1981
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
s7st
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
2 года назад
$46
5 дней
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