Цветокоррекция изображений

В наличии рендер мягкой кровати в 15 разных тканях (15 файлов).

Необходимо получить 93 файла (у каждой ткани от 4 до 12 оттенков) путем изменения цвета исходников.

Файл маски так же имеется (обтравка не требуется), работа по коррекции, кадрированию и оптимизации файлов. Примеры во вложении. А так же можно посмотреть на сайте https://sonum.ru/catalog/krovati/krovat-prato/