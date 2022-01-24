Создать схему раскладки клавиатуры по фото

Обработка фотографийЗавершен15 заявок736 просмотров
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фото в прилождении, нужно поверх этого фото сделать 3 схемы-рисунка: с английской раскладкой и русской раскладкой, и без символов (прото пустые кнопки).

С дизайном можно сильно не морочиться, мне на стенку распечать, не для блога. У самого кроме paint опыта в работе с графоном нет, потому заказ.
2 года назад
kolommik
Михаил 
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MP_sdd
Михаил 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$3
1 день
Отличная работа! Все согласно договоренностям, в срок. Благодарю!!!
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