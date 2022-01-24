Создать схему раскладки клавиатуры по фото

Необходимо обработать фотографии с указанием всех характеристик на них на русском языке. Сделать фотографии красивыми, информативными. Базовые фото предоставлю. Фотогрыфии будут выкладываться в карточку товара на WILDBERRIES.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
фото в прилождении, нужно поверх этого фото сделать 3 схемы-рисунка: с английской раскладкой и русской раскладкой, и без символов (прото пустые кнопки).
- Пример схемы без символов для нестандартной клавы - https://optozorax.github.io/p/my-keyboard-layout/third_index_col.png
- Пример схемы с символами для стандартной клавы - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fprcsv.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F65.png%3Fw%3D1809%26ssl%3D1&rpt=simage
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