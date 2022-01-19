Обработать фото(ретушь)

Обработка фотографийЗавершен9 заявок701 просмотр
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Обработать 4 фото. Ретушь лица модели. Пример прикрепил. Пишите цену за 1 фото.

2 года назад
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Ozm
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$4
1 день
RUB
👍🏼
Было приятно работать, всё хорошо!