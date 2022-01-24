Редактирование фото\смена цвета полос на автомобиле.

Обработка фотографийЗавершен13 заявок597 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редактирование фото автомобиля.

Есть фото-1 (Camaro), есть фото-2 (Mustang).

Нужно сделать фото-1 но, где все чёрные полосы имеют синий цвет, как на фото-2.

2 года назад
os
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Работу выполнил быстро, качественно, в срок. Результатом доволен
Все отлично,однозначно рекомендую к сотрудничеству)