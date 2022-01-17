Инфографика

$10
Обработка фотографийЗавершен10 заявок658 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно сделать инфографику для карточки товара для магазина Вайлдберис.

общее - около 10 фотографий, размером не менее 450*450 пикселей

Примерные образцы есть

2 года назад
Workino2412
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Мне очень понравилось Дизайн очень классный Небольшие Правки были, она их сделала быстро как надо Надежда желаю вам успехов и карьеры
С Василием легко и приятно сотрудничать, всегда на связи и в отличном настроении. Однозначно рекомендую! Василий, удачи во всех начинаниях! Была рада помочь).