Adobe photoshop

Требуется обработка фотографии товара для маркетплейса (Озон). А именно нанесение инфографики на фото, которое предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заменить пару цифр в тексте и чтобы они не выделялись по шрифту текста + пару мелких исправлений, формат pdf.
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