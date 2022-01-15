Adobe photoshop

$20
Обработка фотографийЗавершен9 заявок1062 просмотра
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Нужно заменить пару цифр в тексте и чтобы они не выделялись по шрифту текста + пару мелких исправлений, формат pdf.

2 года назад
Lk33
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Всё прошлой отлично)