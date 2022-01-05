Проста обработка фото

[b]Привет[/b] [list=1][*]Нужно найти в сети в хорошем качества и разрешения (не меньше 1200 пикс) модели 6 строительных спецтехник. [*]Отделить от фона обработать по цвету под один стиль и добавить тень[/list][list][*]﻿https://sany-russia.ru/avtobetononasos/sany-syg5260thb-36 [*]﻿https://www.modernmachinery.ru/catalog-komatsu/pc160lc-8.amp.html[*]﻿https://images.app.goo.gl/qQEnthQpmdenwrZb6[*]https://images.app.goo.gl/Sj6LWMCLZWGSX9ui6 [*]https://images.app.goo.gl/1H6iUVgjtwdvyvgt8 Показать сначала на утверждение 1 готовое изображение и ...