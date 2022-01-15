Нужна обработка фото

Нужно сделать картинки для превью видео на ютубе. Картинки должны быть яркими, вызывающими эмоции, привлекающими внимание. За одну картинку платим 150 рублей. Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе. Обязательно пишите свой телеграм. Чтобы ...
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Привет
- Нужно найти в сети в хорошем качества и разрешения (не меньше 1200 пикс) модели 6 строительных спецтехник.
- Отделить от фона обработать по цвету под один стиль и добавить тень
- https://sany-russia.ru/avtobetononasos/sany-syg5260thb-36
- https://www.modernmachinery.ru/catalog-komatsu/pc160lc-8.amp.html
- https://images.app.goo.gl/qQEnthQpmdenwrZb6
- https://images.app.goo.gl/Sj6LWMCLZWGSX9ui6
- https://images.app.goo.gl/1H6iUVgjtwdvyvgt8
Показать сначала на утверждение 1 готовое изображение и уже после делать остальные
Цена указана
Работа только через БС
2 года назад
Роман NEW_LEVEL
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
2 года назад
$30
3 дня
RUB
Работа выполнена качественно, на вопросы отвечал оперативно. Благодарю за работу.
Все прошло отлично. Спасибо за сотрудничество)
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