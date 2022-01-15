Нужна обработка фото

Нужно сделать картинки для превью видео на ютубе. Картинки должны быть яркими, вызывающими эмоции, привлекающими внимание. За одну картинку платим 150 рублей. Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе. Обязательно пишите свой телеграм. Чтобы ...