Нужна обработка фото

$30
Обработка фотографийЗавершен5 заявок756 просмотров
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Привет

  • Нужно найти в сети в хорошем качества и разрешения (не меньше 1200 пикс) модели 6 строительных спецтехник.
  • Отделить от фона обработать по цвету под один стиль и добавить тень
Прошу, не предлагайте какие то другие варианты сотрудничества 
2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$30
3 дня
RUB
Работа выполнена качественно, на вопросы отвечал оперативно. Благодарю за работу.
Все прошло отлично. Спасибо за сотрудничество)