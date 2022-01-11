Добавить инфографику на фото

Требуется обработка фотографии товара для маркетплейса (Озон). А именно нанесение инфографики на фото, которое предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить инфографику на готовое фото.
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