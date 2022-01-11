Сделать превью(фото) на канал

Обработка фотографийЗавершен15 заявок1413 просмотров
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Сделать превью(фото) на канал в криптотематике , примеры - https://www.youtube.com/channel/UC41sl5vTOuFXqL9BIHCVbYg/videos , последнии 5 работ 

2 года назад
lgash963
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladik_moroz037
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов(-1)
2 года назад
$3
1 день
RUBUAHWMZ
Не советую к работе
Сработали с ним хорошо все как имеет быть.